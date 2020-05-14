Медицинская реформа в Украине. Фото: Асклепий и Гигиея / thorvaldsensmuseum.dk

https://racurs.ua/2633-medicinskuu-reformu-suprun-budut-lechit-bez-diety-i-s-novymi-tarifami.html

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В последнее время руководство Минздрава регулярно заявляет, что медицинская реформа нуждается в лечении, а допущенные ошибки необходимо исправлять. Одни эксперты тут же окрестили это откатом медреформы, оптимисты надеются на «покращення».

Напомним, что второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля 2020 года. Начиная с Дня смеха кроме первичной медицинской помощи (услуг семейных врачей) государство должно оплачивать еще 26 пакетов медицинских услуг. В частности, экстренную медпомощь, амбулаторную вторичную и третичную медпомощь взрослым и детям, стационарное лечение, помощь при родах, остром инфаркте, мозговом инсульте, диагностику и лечение онкологических заболеваний и др. Каждый пакет медуслуг имеет свой тариф, оплачивать который медучреждениям должна Национальная служба здоровья (НСЗУ). Как заявляют в службе, тарифы рассчитывали на основе мониторинга и анализа себестоимости услуги, принимали во внимание также опыт пилотных проектов в регионах.

Медицинская реформа и тарифы «с потолка»

О том, что нынешние тарифы зачастую далеки от реальных, эксперты твердили давно. «Провалом является расчет тарифов по принципу «у нас была только такая сумма средств, поэтому закроем глаза и скажем, что это может стоить столько», — говорит глава Минздрава Максим Степанов и приводит пример: поликлинические услуги стоят 49 грн независимо от того, прием ли это врача, рентген или УЗИ-исследование.

Тариф на роды в Украине посчитали в 8136,03 грн. Сюда входит весь комплекс медицинской помощи, оказываемый роженице. В Минздраве объяснили, что с этим тарифом не так: «Этот тариф одинаковый на все роды — независимо от того, как рожает женщина: физиологические роды, кесарево сечение, патологические роды. Тариф не может быть одинаковый для них, потому что на разные виды родов тратится разное количество средств. Перинатальные центры работают преимущественно с патологическими родами, и поэтому сумма средств, которые они на них тратят, гораздо больше, чем рассчитанный тариф».

Интересно, что пилотный проект по обкатке медреформы, стартовавший в апреле 2019 года в Полтавской области, по словам профильного министра, не имеет ничего общего с трансформацией медицины, начавшейся в 2020-м по всей Украине. Так, в пилоте тариф на помощь при родах предусматривал корректирующий коэффициент в зависимости от сложности, а за пролеченный инфаркт полтавская больница получала 25‒30 тыс. грн вместо заложенных НСЗУ 16 тыс. грн.

В Нацслужбе здоровья такую уравниловку объяснили нежеланием стимулировать рост количества кесаревых сечений: «Тариф рассчитан так, чтобы медучреждение в общей сумме имело достаточно средств для обеспечения родов разного уровня сложности. Если после родов женщина или ребенок будут нуждаться в дополнительном уходе или помощи, учреждение получит дополнительные выплаты от НСЗУ по другим пакетам услуг».

Регулярно поддают критике тарифы и в Национальной академии медицинских наук (НАМНУ), где третий год продолжается пилотный проект.

«Мы показали, какова реальная стоимость медицинской услуги, особенно при высокоспециализированных и высокотехнологичных оперативных вмешательствах, — говорит президент НАМН Украины, академик Виталий Цымбалюк. — Наши данные принципиально отличаются от данных НСЗУ. Лечение больного с инсультом по тарифу НСЗУ составляет 19,5 тыс. грн — это третья или даже пятая часть от необходимых средств. 16 тыс. грн на лечение пациента с инфарктом миокарда — это только средства, которые тратятся в первый день лечения такого пациента. Мы готовы продолжать реформу, но ее нужно научно обосновать».

Как изменится медицинская реформа?

Если оставить медреформу без изменений, это приведет к увольнению около 50 тыс. медработников, закрытию 332 больниц, заявил на одном из брифингов министр здравоохранения. Выступая на последнем заседании Комитета по вопросам здоровья нации, Степанов озвучил несколько цифр — результат аудита первого месяца работы второго этапа медицинской реформы: с 1 апреля 60% больниц из 1747, подписавших договоры с НСЗУ, получили финансирование меньше, чем ранее.

В Минздраве обещают разработать справедливые тарифы, на что потребуется время. Поэтому финансирование по-новому пока запланировано на 2021 год. В ведомстве заявляют, что новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для медработников и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

По словам и. о. главы НСЗУ Оксаны Мовчан, теперь со всеми поликлиниками и больницами разорвут договоры и вернут их на финансирование, которое они имели по субвенции в 2019 году. Некоторые больницы останутся в проигрыше. «То есть больницы, которые не подготовились к реформе и теряли средства, выигрывают, потому что им вернут старую сумму, а 954 больницы, которые финансово выиграли от реформы, потеряют и получат меньше», — поясняют в Службе здоровья.

Пока о 27 пакетах гарантированной государством медпомощи придется забыть. С 1 июня дополнительное финансирование от НСЗУ будут получать следующие пакеты:

первичная медицинская помощь;

экстренная медицинская помощь;

острый инфаркт миокарда;

острый мозговой инсульт в стационарных условиях;

COVID-19.

В профильном ведомстве обещают в краткие сроки пересмотреть тарифы по экстренной медицинской помощи, инфаркту, инсульту. А вот остальные пакеты собираются вводить постепенно — «по мере готовности и корректного пересчета». Пакет медуслуг по COVID-19, утвержденный Кабмином в конце апреля, рассчитали по-новому: сюда вошли как расходы медучреждений, так и 300% надбавки к зарплатам медработников. На это из казны дополнительно выделено 15 млрд грн.

Однако главное условие всех этих новаций — деньги. Напомним, что на финансирование медуслуг законодательно закреплено 5% от ВВП. Что в реальности? Менее 2,9%. Поэтому НСЗУ и была вынуждена рассчитывать тариф на услуги таким образом, чтобы денег понемногу хватило на все направления. Это означает, что разницу, как и раньше, должны оплачивать пациенты в виде «благодарности», медики — получать унизительно низкие заработные платы, а медицинские учреждения вместо развития выживать или превращаться в банкротов и закрываться.

Председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в одном из интервью признался, что денег не хватает, особенно это ощущается во время пандемии коронавируса. Вся надежда на то, что Украина благополучно пройдет эпидемию и деньги из фонда по COVID-19 перенаправят на нужды медицины.