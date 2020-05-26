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Снег в Карпатах. Фото: Pexels

За пять дней до лета Карпаты засыпало 40-сантиметровым слоем снега (ФОТО)

26 мая 2020, 13:30
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Снег в Карпатах выпал сегодня, 26 мая. В горах сохраняется холодная погода, температура воздуха опустилась до -2°.

На горе Поп Иван, которая расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, сегодня выпало около 10−15 см снега, на некоторых участках выпало до 30−40 см снега. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Ветер фиксируется юго-западный 5 м/с, а видимость ограничена до 50 м. Спасатели сообщают, что в горах продолжает идти снег, погода облачная, туман.

Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС

При этом в Закарпатской области, по данным украинского Гидрометцентра, сегодня будет +17−19° днем и до 9° тепла ночью. В области, как и других регионах страны, будет идти дождь.

Карпаты — не единственный регион, где сегодня наблюдаются необычные для конца мая погодные условия. В Закарпатской и Донецкой областях сегодня выпал крупный град. Сообщается, что он фактически уничтожил урожай огурцов, фасоли, буряка и других культур.

Град на Закарпатье. Фото: 0312.ua



Град в Донецкой области. Фото: Говорит Украина

Напомним, это уже не впервые этой весной Карпаты засыпает снегом. Необычная для данного периода погода наблюдалась и два дня назад. Также 12 мая в горах выпало около 50 см снега.


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