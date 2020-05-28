Грози та шквали: Гідрометцентр оголосив штормове попередження в Україні (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n138884-grozy-ta-shkvaly-gidrometcentr-ogolosyv-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-karta.htmlРакурс
Штормове попередження в Україні 28 травня оголосили синоптики.
Погода погіршиться сьогодні у низці міст. Сильні зливи прогнозують у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. У Києві та Київській області теж обіцяють значні опади. Про це сьогодні повідомляє український Гідрометцентр.
Крім того, вдень у північних областях та на Лівобережжі очікуються грози, а пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, а це означає, що варто проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Така погода загрожує населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу.
Нагадаємо, 27 травня у Карпатах йшов сніг. При цьому у горах зберігалася холодна погода, а температура повітря не піднімалася вище 1° морозу.