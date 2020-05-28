Синоптики попередили про погіршення погоди. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138884-grozy-ta-shkvaly-gidrometcentr-ogolosyv-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-karta.html

Ракурс

Штормове попередження в Україні 28 травня оголосили синоптики.

Погода погіршиться сьогодні у низці міст. Сильні зливи прогнозують у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях. У Києві та Київській області теж обіцяють значні опади. Про це сьогодні повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, вдень у північних областях та на Лівобережжі очікуються грози, а пориви вітру становитимуть від 15 до 20 м/с.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності, а це означає, що варто проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Така погода загрожує населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу.

Нагадаємо, 27 травня у Карпатах йшов сніг. При цьому у горах зберігалася холодна погода, а температура повітря не піднімалася вище 1° морозу.