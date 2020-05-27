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У Києві відкриють ТРЦ, фото: torange.biz
Карантин у Києві: у столиці цього тижня відкривають ТРЦhttps://racurs.ua/ua/n138841-karantyn-u-kyievi-u-stolyci-cogo-tyjnya-vidkryvaut-trc.htmlРакурс
У Києві комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила рішення про відкриття у Києві торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон).
ТРЦ відкриватимуть з 30 травня із дотриманням санітарних норм. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Крім того, з 30 травня зможуть запрацювати готелі (крім хостелів), за умови дотримання таких вимог:
- проведення температурного скринінгу співробітників та постояльців;
- дотримання маскового режиму поза номерами;
- одночасне перебування у вестибюлі відвідувачів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м.
Ресторани в готелях наразі зможуть працювати лише на виніс та обслуговування в номерах.
У Києві за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 вперше вилікувалося більше людей, ніж було виявлено нових випадків захворювання.
Одужали 44 людини, в той час як нових випадків інфікування виявлено 29.
Зазначається, що серед нових випадків інфікування четверо становлять медики. За добу коронавірус виявили у 12 жінок віком від 34 до 67 років, 14 чоловіків віком від 35 до 99 років, а також у дев’ятирічної дівчинки та двох хлопчиків віком 10 і 13 рокiв.
Десять інфікованих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.
Всього на стаціонарному лікуванні в Києві перебувають 154 хворих на коронавірус, з них троє дітей. 46 хворих у важкому стані, один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень. Також у столичних лікарнях перебуває 91 людина з підозрою на коронавірус.
Троє інфікованих за добу померли. Таким чином, кількість жертв коронавірусу у столиці сягнула 64 людини.
Нагадаємо, загалом в Україні вже другу добу поспіль кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, перевищує кількість нових випадків інфікування.