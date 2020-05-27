У Києві відкриють ТРЦ, фото: torange.biz

https://racurs.ua/ua/n138841-karantyn-u-kyievi-u-stolyci-cogo-tyjnya-vidkryvaut-trc.html

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У Києві комісія з надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила рішення про відкриття у Києві торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон).

ТРЦ відкриватимуть з 30 травня із дотриманням санітарних норм. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, з 30 травня зможуть запрацювати готелі (крім хостелів), за умови дотримання таких вимог:

проведення температурного скринінгу співробітників та постояльців;

дотримання маскового режиму поза номерами;

одночасне перебування у вестибюлі відвідувачів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м.

Ресторани в готелях наразі зможуть працювати лише на виніс та обслуговування в номерах.

У Києві за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 вперше вилікувалося більше людей, ніж було виявлено нових випадків захворювання.

Одужали 44 людини, в той час як нових випадків інфікування виявлено 29.

Зазначається, що серед нових випадків інфікування четверо становлять медики. За добу коронавірус виявили у 12 жінок віком від 34 до 67 років, 14 чоловіків віком від 35 до 99 років, а також у дев’ятирічної дівчинки та двох хлопчиків віком 10 і 13 рокiв.

Десять інфікованих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Всього на стаціонарному лікуванні в Києві перебувають 154 хворих на коронавірус, з них троє дітей. 46 хворих у важкому стані, один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень. Також у столичних лікарнях перебуває 91 людина з підозрою на коронавірус.

Троє інфікованих за добу померли. Таким чином, кількість жертв коронавірусу у столиці сягнула 64 людини.

Нагадаємо, загалом в Україні вже другу добу поспіль кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, перевищує кількість нових випадків інфікування.