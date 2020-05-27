В Киеве откроют ТРЦ, фото: torange.biz

https://racurs.ua/n138841-karantin-v-kieve-v-stolice-na-etoy-nedele-otkryvaut-trc.html

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В Киеве комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня приняла решение об открытии в Киеве торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон).

ТРЦ будут открывать с 30 мая с соблюдением санитарных норм. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, с 30 мая смогут заработать гостинице (кроме хостелов), при условии соблюдения следующих требований:

проведение температурного скрининга сотрудников и постояльцев;

соблюдение масочного режима за номерами;

одновременное пребывание в вестибюле посетителей из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

Рестораны в отелях пока смогут работать только на вынос и обслуживание.

В Киеве впервые за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 излечилось больше людей, чем было выявлено новых случаев заболевания.

Выздоровели 44 человека, в то время как новых случаев инфицирования обнаружено 29.

Отмечается, что среди новых случаев инфицирования четверо составляют медики. За сутки коронавирус обнаружили у 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет, 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет, а также у девятилетней девочки и двух мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Десять инфицированных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Всего на стационарном лечении в Киеве находятся 154 больных коронавирусом, из них трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в столичных больницах находится 91 человек с подозрением на коронавирус.

Трое инфицированных в сутки умерли. Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 64 человека.

Напомним, всего в Украине уже вторые сутки количество людей, которые вылечились от COVID-19 превышает количество новых случаев инфицирования.