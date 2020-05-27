Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание прокуратуры. Фото: pinimg.com

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В Каховке 27 мая подожгли здание городской прокуратуры.

Информация о пожаре поступила спасателям около 5.00. Полицейские, работавшие на месте происшествия, обнаружили разбитое окно на первом этаже и стеклянную бутылку с частицами легковоспламеняющегося вещества. Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, совершенные путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители считают, что преступление может быть совершенным из-за профессиональной деятельности прокуроров.

Депутат Днепровского районного совета Херсона Александр Власов предположил, что этот поджог может быть связан с резонансным делом Игоря Павловского, который является фигурантом в деле Екатерины Гандзюк.

Источник из Каховки утверждает, что это связано с намерениями вручить еще больше подозрений в совершении преступлений членам организации «Никто кроме нас» и группировки Павловского, — написал политик в Facebook.

Как известно, Игорь Павловский — один из многих подозреваемых в причастности к нападению на секретаря Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк, который произошел летом 2018 года. Его обвиняют в создании преступной организации.

Напомним, недавно в Закарпатской области неизвестные попытались сжечь дом народного депутата от партии «Слуга народа» Михаила Лабы. Во двор нардепа прилетел коктейль Молотова.