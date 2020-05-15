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Новости Закарпатья: во двор депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова, фото — Фейсбук Слуга Народу — Михаил Лаба — Округ 70

Во двор депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова (ФОТО)

15 мая 2020, 13:04
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В Закарпатской области неизвестные попытались сжечь дом народного депутата от партии «Слуга народа» Михаила Лабы.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 15 мая, в селе Невицкое Ужгородского района. Во двор нардепа прилетел коктейль Молотова. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего она вспыхнула, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Местные СМИ сообщили, что речь идет именно об усадьбе нардепа от «Слуги народа» Лабы.

Новости Закарпатья: во двор депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова, фото — Первый

По словам пострадавшего депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского, неизвестный бросил ему во двор бутылку с зажигательной смесью примерно в 00.45. Она попала на террасу дома. Хозяин потушил пожар самостоятельно, никто не пострадал.

Новости Закарпатья: во двор депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова, фото — Первый



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

«Ракурс» сообщал, что 13 мая на рабочем месте нардепа-«слуги» Максима Ткаченко произошел пожар — загорелся его пульт для голосования.

Источник: Ракурс


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