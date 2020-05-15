Новости Закарпатья: во двор депутата от партии Зеленского прилетел коктейль Молотова, фото — Фейсбук Слуга Народу — Михаил Лаба — Округ 70

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Ракурс

В Закарпатской области неизвестные попытались сжечь дом народного депутата от партии «Слуга народа» Михаила Лабы.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 15 мая, в селе Невицкое Ужгородского района. Во двор нардепа прилетел коктейль Молотова. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего она вспыхнула, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Местные СМИ сообщили, что речь идет именно об усадьбе нардепа от «Слуги народа» Лабы.

По словам пострадавшего депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского, неизвестный бросил ему во двор бутылку с зажигательной смесью примерно в 00.45. Она попала на террасу дома. Хозяин потушил пожар самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты криминалисты и кинологи. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

«Ракурс» сообщал, что 13 мая на рабочем месте нардепа-«слуги» Максима Ткаченко произошел пожар — загорелся его пульт для голосования.