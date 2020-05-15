Новини Закарпаття: у двір депутата від партії Зеленського прилетів коктейль Молотова, фото — Фейсбук Слуга Народу — Михайло Лаба — Округ 70

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Ракурс

У Закарпатській області невідомі спробували спалити будинок українського депутата від партії «Слуга народу» Михайла Лаби.

Інцидент стався в ніч з четверга на п’ятницю, 15 травня, у селі Невицьке в Ужгородському районі. У двір нардепа прилетів коктейль Молотова. Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, після чого вона спалахнула, повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Місцеві ЗМІ повідомили, що йдеться саме про садибу нардепа від «Слуги народу» Лаби.

За словами постраждалого депутата від партії президента України Володимира Зеленського, невідомий кинув йому у двір пляшку із запальною сумішшю приблизно о 00.45. Вона потрапила на терасу будинку. Господар загасив пожежу самостійно, ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК України.

«Ракурс» повідомляв, що 13 травня на робочому місці нардепа-«слуги» Максима Ткаченка сталася пожеда — загорівся його пульт для голосування.