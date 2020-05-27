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Ракурс
Невідомі кинули коктейль Молотова у будівлю прокуратури. Фото: pinimg.com

На Херсонщині невідомі підпалили будівлю прокуратури: злочин пов’язують із бандою Павловського (ФОТО)

27 тра 2020, 12:14
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У Каховці 27 травня підпалили будівлю міської прокуратури.

Інформацію про пожежу надійшла рятувальникам близько 5.00. Поліцейські, які працювали на місці події, виявили розбите вікно на першому поверсі і скляну пляшку з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучили та направили на дослідження. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, вчинені шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вважають, що злочин може бути вчиненим через професійну діяльність прокурорів.

Невідомі кинули коктейль Молотова у будівлю прокуратури. Фото: pinimg.com

Невідомі кинули коктейль Молотова у будівлю прокуратури. Фото: pinimg.com

Депутат Дніпровської районної ради Херсона Олександр Власов припустив, що цей підпал може бути пов’язаний з резонансною справою Ігоря Павловського, який є фігурантом у справі Катерини Гандзюк.

Джерело з Каховки стверджує, що це пов’язано з намірами вручити ще більше підозр у скоєнні злочинів членам організації «Ніхто крім нас» і угрупування Павловського, — написав політик у Facebook.

Як відомо, Ігор Павловський — один з багатьох підозрюваних у причетності до нападу на секретаря Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк, який стався влітку 2018 року. Його звинувачують у створенні злочинної організації.



Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області невідомі спробували спалити будинок народного депутата від партії «Слуга народу» Михайла Лаби. У двір нардепа прилетів коктейль Молотова.

Джерело: Ракурс


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