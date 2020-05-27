Невідомі кинули коктейль Молотова у будівлю прокуратури. Фото: pinimg.com

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У Каховці 27 травня підпалили будівлю міської прокуратури.

Інформацію про пожежу надійшла рятувальникам близько 5.00. Поліцейські, які працювали на місці події, виявили розбите вікно на першому поверсі і скляну пляшку з частками легкозаймистої речовини. Речові докази вилучили та направили на дослідження. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, вчинені шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вважають, що злочин може бути вчиненим через професійну діяльність прокурорів.

Депутат Дніпровської районної ради Херсона Олександр Власов припустив, що цей підпал може бути пов’язаний з резонансною справою Ігоря Павловського, який є фігурантом у справі Катерини Гандзюк.

Джерело з Каховки стверджує, що це пов’язано з намірами вручити ще більше підозр у скоєнні злочинів членам організації «Ніхто крім нас» і угрупування Павловського, — написав політик у Facebook.

Як відомо, Ігор Павловський — один з багатьох підозрюваних у причетності до нападу на секретаря Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк, який стався влітку 2018 року. Його звинувачують у створенні злочинної організації.

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області невідомі спробували спалити будинок народного депутата від партії «Слуга народу» Михайла Лаби. У двір нардепа прилетів коктейль Молотова.