Мовний закон: Разумков озвучив позицію “Слуги народу”

https://racurs.ua/ua/n138840-razumkov-rozpoviv-pro-pozyciu-slugy-narodu-schodo-movnogo-zakonu.html

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Мовний закон необхідно змінювати. Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Також він розповів про позицію фракції «Слуга народу» щодо закону про мову. Разом з тим, найближчим часом український парламент не братиметься за це питання.

Є законопроекти, які зараз зареєстровані у парламенті. На найближчі тижні, якщо я не помиляюся, ці законопроекти не перебувають в порядку денному, — зазначив Разумков в інтерв’ю «Главкому».

За словами очільника Ради, представники фракції «Слуга народу» мають досить різноманітну позицію щодо мовного закону.

Фракція в цьому випадку досить різноманітна. Від надто радикально налаштованих на захист української мови депутатів до тих, хто буде займати абсолютно протилежну позицію… Більша частина, мені так здається, дотримуватиметься саме центристської позиції в цьому питанні, — вважає Разумков.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії нардеп використовував концепцію «какая разница».

Я всю виборчу кампанію проговорив російською. І це була моя принципова позиція, яку я аргументував. Зараз я є чиновником, головою Верховної Ради, і на роботі спілкуюся виключно українською мовою. На ефірах я теж спілкуюся українською, але, якщо до мене звертається людина російською, я 100% переходжу на російську, — зазначив спікер парламенту.

Він додав, що вважає за необхідне внести зміни до закону про мову.

Я розумію, там є позиції, які сприйматимуться позитивно, а є ті, які сприйматимуться негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти — об'єднає це українське суспільство чи ні, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час нещодавньої прес-конференції згадав, що, наприклад, в питанні мовних квот на телебаченні та радіо потрібно «навести порядок». Разумков погодився з твердженням глави держави, оскільки «багато людей… розмовляють різними мовами, тому необхідно враховувати інтереси усіх».