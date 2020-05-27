Закон о государственном языке: Разумков озвучил позицию «Слуги народа»

https://racurs.ua/n138840-razumkov-raskryl-poziciu-slugi-naroda-po-zakonu-o-yazyke.html

Ракурс

В закон о государственном языке необходимо вносить изменения. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Также он рассказал о позиции фракции «Слуга народа» по этому вопросу. Вместе с тем, в ближайшее время, по словам нардепа, украинский парламент не будет браться за языковой закон.

Есть законопроекты, которые сейчас зарегистрированы в парламенте. На ближайшие недели, если я не ошибаюсь, этих законопроектов нет в повестке дня, — отметил Разумков в интервью «Главкому».

По словам главы Рады, у представителей фракции «Слуга народа» достаточно контрастная позиция по языковому закону.

Фракция в этом случае весьма разнообразна. От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию… Большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции в этом вопросе, — считает Разумков.

Напомним, во время предвыборной кампании нардеп использовал концепцию «какая разница».

Я всю избирательную кампанию проговорил по-русски. И это была моя принципиальная позиция, которую я аргументировал. Сейчас я чиновник, председатель Верховной Рады, и на работе общаюсь исключительно на украинском языке. На эфирах я тоже общаюсь на украинском, но, если ко мне обращается человек русском, я 100% перехожу на русский, — отметил спикер парламента.

Он добавил, что считает необходимым внести изменения в закон о языке.

Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет, — резюмировал Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время недавней пресс-конференции говорил, что, например, в вопросах языковых квот на телевидении и радио нужно «навести порядок». Разумков согласился с заявлением главы государства, поскольку «многие… говорят на разных языках, поэтому нужно учитывать интересы всех».