В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за минувшие сутки обнаружили у еще 321 человека, из них 14 детей и 58 медиков.

Госпитализировали за сутки 95 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Выздоровели за сутки 420 человек.

Уже второй день подряд количество заболевших меньше количества людей, которые выздоровели, — подчеркнул Степанов.

Летальных случаев за сутки зафиксировали 14. Таким образом, в Украине умерли уже 658 инфицированных.

За все время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 тыс. 905 человек, из них 1 тыс. 595 — дети, 4 тыс. 241 — медработники. Всего выздоровели уже 7 тыс. 995 больных, из них 1 тыс. 999 — медики.

Больше всего инфицированных коронавирусом человек за сутки обнаружили в Черновицкой (43 случая) и Ровенской (39 случаев) областях, а также в Киеве (29 случаев).

Всего за сутки было проведено 9 тыс. 412 ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно рассказал, какие категории больных дольше всего выздоравливают от коронавируса.