В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n138827-koronavirus-v-ukrayini-drugu-dobu-pospil-vylikuvalysya-bilshe-ludey-nij-zahvorily-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за минулу добу виявили у ще 321 людини, з них 14 дітей та 58 медиків.

Госпіталізували за добу 95 осіб. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Одужали за добу 420 людей.

Вже другий день поспіль кількість захворілих менша за кількість людей, які одужали, — наголосив Степанов.

Летальних випадків за добу зафіксовано 14. Таким чином, в Україні померли вже 658 інфікованих.

За весь час епідемії в Україні коронавірус виявили у 21 тис. 905 людей, з них 1 тис. 595 — діти, 4 тис. 241 — медпрацівники. Загалом одужали вже 7 тис. 995 хворих, з них 1 тис. 999 — медики.

Найбільше інфікованих коронавірусом осіб за добу виявили у Чернівецькій (43 випадки) та Рівненській (39 випадків) областях, а також у Києві (29 випадків).

Всього за добу було проведено 9 тис. 412 ПЛР-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно розповів, які категорії хворих найдовше одужують від коронавірусу.