Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n138772-ne-schastyt-nemovlyatam-ta-pensioneram-hto-naydovshe-ta-nayshvydshe-odujuie-vid-koronavirusu.html

Ракурс

У Києві вже 2 тис. 710 хворих на коронавірус. За останню добу інфікування підтвердили у 58 осіб, із них 16 — медики. До лікарень госпіталізували 12 нових хворих.

За добу захворіли 24 жінки віком від 19 до 81 року та 29 чоловіків віком від 18 до 81 року. Окрім того, інфікування підтвердили у п’ятьох дітей 8−17 років. Про це 26 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

Також за останню добу помер один хворий на коронавірус, а за весь період пандемії COVID-19 забрав життя 61 киянина. Водночас за останню добу одужали 33 пацієнти, а загалом у столиці вилікувалися 393 особи.

Найбільше нових хворих зафіксовано у Дарницькому районі міста — 12 осіб, Дніпровському — 10 випадків та Деснянському — восьмеро інфікованих. Антилідери з кількості хворих наразі — Дарницький та Печерський райони.

За словами мера столиці, за добу було зроблено майже 1,2 тис. ПЛР-тестів на коронавірус. За весь період таких тестувань було проведено 25 тис. Показник охоплення тестуванням мешканців Києва становить 48 людей на 100 тис. населення при нормі 12 осіб.

Кличко розповів, що найдовше від коронавірусу одужують немовлята та маленькі діти. Наразі у Києві вилікувалися близько 9% дітей. Лікування зазвичай триває понад місяць.

Найчастіше одужують хворі 30−49 років — вилікувалися вже 16% таких пацієнтів. Водночас у цій віковій категорії найбільше інфікованих — 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Одужало понад 13% таких хворих. Проте у цій віковій категорії й найбільше летальних випадків.

Він також зазначив, що у Києві зняли карантин у декількох монастирях, які були закриті на карантин через спалахи коронавірусу. Зокрема, для відвідування відкрили Києво-Печерську лавру, Іонівський та Свято-Покровський чоловічі монастирі. Перед зняттям карантину монастирі повістю продезінфікувати.

Як повідомлялося, якщо епідеміологічна ситуація у країні буде сприятливою, то з 1 червня в Україні введуть третій етап виходу з карантину.