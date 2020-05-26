Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах, фото — "Українські Новини"

https://racurs.ua/ua/n138771-kyyivschyna-zapustyla-prymiskyy-transport-yaka-sytuaciya-na-marshrutah-foto-video.html

Ракурс

Перевезення пасажирів у Київській області відновилися 26 травня. Від сьогодні влада і МОЗ дозволили повернутися на маршрути перевізникам, які працюють всередині області.

Ажіотажу наразі на зупинках немає, можливо, через те, що нові правила перевезень вимагають пускати в транспорт стільки пасажирів, скільки є посадкових місць в салоні.

Відповідні оголошення розвісили на автобусах.

Маршрутки поки їздять майже порожні, перевозячи кількох людей у салоні, які сидять у масках. Біля водіїв у деяких маршрутках облаштували санітайзери для дезінфекції рук. Щоправда, інколи пляшки із рідиною прив’язали майже біля ніг водія. Ціни на проїзд не змінилися.

Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв та пасажирів. Сумлінно дотримуйтесь визначених санітарних правил, щоб не довелося повертати суворі карантинні обмеження, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної адміністрації.

Нагадаємо, що у більшості міст та областей країни пасажирські автоперевезення розпочалися ще минулого вікенду, а вчора відновилася робота метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

«Ракурс» повідомляв, що потяги в Україні планували запустити з 1 червня, коли почнеться третій етап послаблення карантину, проте тепер залізничне сполучення збираються відновлювати вже цього тижня.