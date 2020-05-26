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Ракурс
Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах, фото — "Українські Новини"

Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах (ФОТО, ВІДЕО)

26 тра 2020, 12:14
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Перевезення пасажирів у Київській області відновилися 26 травня. Від сьогодні влада і МОЗ дозволили повернутися на маршрути перевізникам, які працюють всередині області.

Ажіотажу наразі на зупинках немає, можливо, через те, що нові правила перевезень вимагають пускати в транспорт стільки пасажирів, скільки є посадкових місць в салоні.

Відповідні оголошення розвісили на автобусах.

Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах, фото — "Українські Новини"

Маршрутки поки їздять майже порожні, перевозячи кількох людей у салоні, які сидять у масках. Біля водіїв у деяких маршрутках облаштували санітайзери для дезінфекції рук. Щоправда, інколи пляшки із рідиною прив’язали майже біля ніг водія. Ціни на проїзд не змінилися.

Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах, скріншот відео

Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв та пасажирів. Сумлінно дотримуйтесь визначених санітарних правил, щоб не довелося повертати суворі карантинні обмеження, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної адміністрації.

Нагадаємо, що у більшості міст та областей країни пасажирські автоперевезення розпочалися ще минулого вікенду, а вчора відновилася робота метро у Києві, Харкові та Дніпрі.



Київщина запустила приміський транспорт: яка ситуація на маршрутах, скріншот відео

«Ракурс» повідомляв, що потяги в Україні планували запустити з 1 червня, коли почнеться третій етап послаблення карантину, проте тепер залізничне сполучення збираються відновлювати вже цього тижня.

Джерело: Ракурс


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