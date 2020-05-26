Потяги в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Потяги в Україні планували запустити з 1 червня, коли почнеться третій етап послаблення карантину, проте тепер залізничне сполучення збираються відновлювати вже цього тижня.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, квитки на потяги з’являться у продажу вже в середу-четвер. Про це він розповів в ефірі телеканалу «1+1» 26 травня.

Криклій зазначив, що цього тижня запустять всі типи поїздів — як приміські електрички, так і ті, що курсують на дальні відстані. Ціни на квитки через карантин не підвищуватимуть, проте починається літній сезон і з 1 червня по 31 серпня вони однаково будуть продаватися з націнкою 7%.

За його словами, у першу чергу будуть запускати швидкісні і нічні поїзди, особливо ті, які курсують на південь, «де епідеміологічна ситуація не складна і чекає море». Також курсуватимуть міжнародні потяги. За словами Криклія, тепер українцям не потрібно буде чекати на евакуаційні рейси, щоб повернутися додому.

Міністр інфраструктури додав, що у пасажирів перед початком поїздки вимірюватимуть температуру. Якщо вона буде вищою за 37,2 градуси, пускати в поїзд не будуть. Також обов’язковий масковий режим. Може бути й встановлене обмеження на проїзд у купейних вагонах.

Як повідомлялося, якщо епідеміологічна ситуація в країні буде сприятливою, то з 1 червня в Україні введуть третій етап виходу з карантину.