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Ракурс
Поезда в Украине. Фото: Ракурс

Раньше, чем ожидалось: когда в Украине запустят поезда, рассказал Криклий

26 мая 2020, 12:04
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Поезда в Украине планировали запустить с 1 июня, когда начнется третий этап ослабления карантина, однако теперь железнодорожное сообщение собираются возобновлять уже на этой неделе.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, билеты на поезда появятся в продаже уже в среду-четверг. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1» 26 мая.

Криклий отметил, что на этой неделе запустят все типы поездов — как пригородные электрички, так и дальние. Цены на билеты из-за карантина повышать не будут, однако стартует летний сезон и с 1 июня по 31 августа они все равно будут продаваться с наценкой 7%.

По его словам, в первую очередь будут запускать скоростные и ночные поезда, в особенности те, которые курсируют на юг, «где эпидемиологическая ситуация не сложная и ждет море». Также будут курсировать международные поезда. По словам Криклия, теперь украинцам не нужно будет ждать эвакуационных рейсов, чтобы вернуться домой.



Министр инфраструктуры добавил, что у пассажиров перед началом поездки будут измерять температуру. Если она будет выше 37,2 градусов, пускать в поезд не будут. Также обязательный масочный режим. Возможны и ограничения на проезд в купейных вагонах.

Как сообщалось, если эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной, то с 1 июня в Украине введут третий этап выхода из карантина.


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