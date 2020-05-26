Перевозки на Киевщине: в области запустили пригородный транспорт, фото — "Українські Новини"

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Ракурс

Перевозки пассажиров в Киевской области возобновились 26 мая. С сегодняшнего дня власти и Минздрав разрешили вернуться на маршруты перевозчикам, которые работают внутри области.

Ажиотажа пока на остановках нет, возможно, из-за того, что новые правила перевозок требуют пускать в транспорт столько пассажиров, сколько есть посадочных мест в салоне. Соответствующие объявления развесили на автобусах.

Маршрутки пока ездят почти пустые, перевозя несколько человек в салоне, которые сидят в масках. У водителей в некоторых маршрутках обустроили санитайзеры для дезинфекции рук. Правда, иногда бутылки с жидкостью привязывают почти у ног водителя. Цены на проезд не изменились.

Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно исполняйте санитарнын правила, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения, — сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации.

Напомним, что в большинстве городов и областей страны пассажирские перевозки начались еще в прошлый уикенд, а вчера возобновилась работа метро в Киеве, Харькове и Днепре.

«Ракурс» сообщал, что поезда в Украине планировали запустить с 1 июня, когда начнется третий этап ослабления карантина, однако теперь железнодорожное сообщение собираются восстанавливать на этой неделе.