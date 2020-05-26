У Казахстані засудили бойовика ДНР, фото: «24 канал»

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У Казахстані бойовика так званої ДНР засудили до 4,5 років ув’язнення.

Відповідне рішення ухвалив суд міста Костанай, повідомляє видання «Урал. МБХ медіа» з посиланням на прес-службу суду.

Засуджений — місцевий житель Євген Щербак, який у 2014 році воював у лавах підрозділу донецьких бойовиків «Спарта», котрий тоді очолював відомий терорист Арсеній Павлов, також відомий як Моторола.

Згодом Щербак намагався отримати політичний притулок у Росії, однак йому відмовили, пославшись на «відсутність підстав».

Щербака спочатку оштрафували у Санкт-Петербурзі за порушення правил в’їзду до Росії і зобов’язали самостійно залишити територію РФ. Однак він цього не виконав і перебрався до іншого регіону. В результаті у грудні 2019 року Саткинський міський суд Челябінської області знову оштрафував його та постановив примусово видворити до Казахстану, що 11 квітня було виконано.

У Казахстані Щербака засудили за участь в іноземних збройних конфліктах, що є порушенням ст. 172 Кримінального кодексу цієї держави. З жовтня 2016 року він перебував у розшуку за запитом казахстанських правоохоронців.

Нагадаємо, восени минулого року трьох затриманих терористів ДНР засудили до дев’яти років ув’язнення.