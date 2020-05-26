В Казахстане осудили боевика ДНР, фото: «24 канал»

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Ракурс

В Казахстане боевика так называемой ДНР приговорили к 4,5 годам заключения.

Соответствующее решение принял суд города Костанай, сообщает издание «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный — местный житель Евгений Щербак, воевавший в 2014 году в рядах подразделения донецких боевиков «Спарта», который тогда возглавлял известный террорист Арсений Павлов, также известный как Моторола.

Впоследствии Щербак пытался получить политическое убежище в России, однако ему отказали, сославшись на «отсутствие оснований».

Щербака сначала оштрафовали в Санкт-Петербурге за нарушение правил въезда в Россию и обязали самостоятельно покинуть территорию РФ. Однако он этого не выполнил и перебрался в другой регион. В результате в декабре 2019 года Саткинский городской суд Челябинской области снова оштрафовал его и постановил принудительно выдворить в Казахстан, что 11 апреля было выполнено.

В Казахстане Щербака осудили за участие в иностранных вооруженных конфликтах, что является нарушением ст. 172 Уголовного кодекса этого государства. С октября 2016 года он находился в розыске по запросу казахстанских правоохранителей.

Напомним, осенью прошлого года трех задержанных террористов ДНР приговорили к девяти годам заключения.