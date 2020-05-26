Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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В Киеве уже 2 тыс. 710 больных коронавирусом. За последние сутки инфицирование подтвердили у 58 человек, из них 16 — медики. В больницы госпитализировали 12 новых больных.

За сутки заболели 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года и 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года. Кроме того, инфицирование подтвердили у пяти детей 8−17 лет. Об этом 26 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга.

Также за последние сутки умер один больной коронавирусом, а за весь период пандемии COVID-19 унес жизни 61 киевлянина. В то же время за последние сутки выздоровели 33 пациента, а в целом в столице вылечились 393 человека.

Больше всего новых больных зафиксировано в Дарницком районе города — 12 человек, Днепровском — 10 случаев и Деснянском — восемь инфицированных. Антилидер по количеству больных на данный момент — Дарницкий и Печерский районы.

По словам мэра столицы, за сутки было сделано почти 1,2 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. За весь период таких тестирований было проведено 25 тыс. Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Кличко рассказал, что дольше всего от коронавируса лечат младенцев и маленьких детей. Сейчас в Киеве вылечились около 9% детей. Лечение обычно длится больше месяца.

Чаще всего выздоравливают больные 30−49 лет — вылечились уже 16% таких пациентов. В то же время в этой возрастной категории больше всего инфицированных — 39%. Наиболее тяжело лечению поддаются пациенты, которым более 65 лет. Выздоровели более 13% таких больных. Однако в этой возрастной категории и больше всего летальных случаев.

Он также отметил, что в Киеве сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса. В частности, для посещения открыли Киево-Печерскую лавру, Ионинский и Свято-Покровский мужские монастыри. Перед снятием карантина монастыри полностью продезинфицировали.

Как сообщалось, если эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной, то с 1 июня в Украине введут третий этап выхода из карантина.