Трамп втрачає «улюблену іграшку»: Twitter вперше позначив записи президента як недостовірні

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Twitter вперше позначив повідомлення президента США Дональда Трампа як недостовірні. Біля твіту президента з’явився спеціальний знак, який нагадує читачам про можливу недостовірність інформації і необхідність її додаткової перевірки.

Трамп виступив з критикою цього рішення і звинуватив соцмережу у втручанні в передвиборну президентську кампанію.

Президент прокоментував голосування поштою, яке організовують демократи. На його думку, результати таких виборів буде легко підробити.

Поштові скриньки будуть пограбовані, виборчі бюлетені — підроблені і навіть незаконно роздруковані і підписані обманним шляхом, — написав Трамп.

Представник Twitter пояснив, що твіти Трампа «містять інформацію, яка потенційно вводить в оману щодо процесів голосування». Вони були позначені, щоб забезпечити додатковий контекст навколо виборчих бюлетенів. Коли користувач бачить записи президента, до них прикріплюється плашка «Отримайте факти про бюлетені для голосування по пошті». Посилання на ній веде до добірки твітів і статей, що спростовують заяви президента.

У відповідь Трамп звинуватив соціальну мережу у втручанні в кампанію з виборів президента.

Вони перевіряють мою інформацію на основі даних фейкових новинних служб CNN і Washington Post, — поскаржився президент і додав, що соцмережа «пригнічує свободу слова», а він цього не допустить.

На початку березня Twitter вперше відзначив політичне відео як «маніпуляцію». Автором посту був директор соціальних медіа Білого дому Ден Скавіна, його ретвітнув Трамп.

Соцмережа почала тестувати новий спосіб боротьби з фейками у лютому. Твіттер маркує мультимедійні дані, якщо вважає, що вони спеціально були відредаговані так, щоб ввести людей в оману.

Вибори президента США відбудуться в листопаді. Можливим суперником буде Трампа колишній віце-президент Джо Байден.