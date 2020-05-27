Холодницький відповів Венедіктовій: Антикорупційна прокуратура не потребує вказівок Офісу генпрокуратури, фото — Цензор

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Назар Холодницький відповів на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової щодо саботажу у розслідуванні гучних справ.

В листі, який підписали кілька десятків прокурорів САП, Антикорупційна прокуратура заявляє, що не потребує вказівок Офісу генпрокурора, а звинувачення на її адресу Венедіктовій слід переадресувати співробітникам органу, який вона очолює.

Саме генпрокуратура свого часу допустила порушення, які не дозволили САП ефективно і вчасно розслідувати корупційні злочини. Згідно із законом України «Про прокуратуру», генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, — йдеться у листі.

В Холодницького повідомили, що недоведені до кінця справи щодо топ-корупції НАБУ і САП отримали від дореформеної генпрокуратури, вони довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності. В САП стверджують, що ці прокурори і нині працюють під керівництвом Венедіктової.

Щодо справи Рената Кузьміна (про заволодіння землею у рекреаційній зоні Києва) в САП заявили, що тільки після того, як суд встановив порушення строків розслідування, її передали у НАБУ.

В САП стверджують, що НАБУ не отримало від Офісу генпрокурора матеріали кількох кримінальних справ, підслідність яких НАБУ була визначена півроку тому.

Нагадаємо, учора керівник Офісу генпрокурора заявила про системні прорахунки в роботі САП, споглядальну позицію цього органу прокуратури і звинуватила Холодницького у численних порушеннях. Венедіктова пообіцяла відреагувати на таку роботу Антикорупційної прокуратури.