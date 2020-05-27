Холодницкий ответил Венедиктовой: САП не нуждается в указаниях Офиса генпрокуратуры, фото — Цензор

https://racurs.ua/n138825-holodnickiy-otvetil-venediktovoy-sap-ne-nujdaetsya-v-ukazaniyah-ofisa-genprokuratury-dokument.html

Ракурс

Назар Холодницкий ответил на заявление генпрокурора Ирины Венедиктов по поводу саботажа в расследовании громких дел.

В письме, которое подписали несколько десятков прокуроров САП, Антикоррупционная прокуратура заявляет, что не нуждается в указаниях Офиса генпрокурора, а обвинения в ее адрес Венедиктовой следует переадресовать сотрудникам органа, который она возглавляет.

Именно генпрокуратура в свое время допустила нарушения, которые не позволили САП эффективно и своевременно расследовать коррупционные преступления. Согласно закону Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП, — говорится в письме.

У Холодницкого сообщили, что недоведенные до завершения дела по топ-коррупции НАБУ и САП получили от дореформенной генпрокуратуры. Они долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до изменения подследственности. В САП утверждают, что эти прокуроры и сейчас работают под руководством Венедиктовой.

По поводу делу Рената Кузьмина (о завладении землей в рекреационной зоне Киева) в САП заявили, что после того, как суд установил нарушение сроков расследования, его передали в НАБУ.

В САП утверждают, что НАБУ не получило от Офиса генпрокурора материалы нескольких уголовных дел, подследственность которых НАБУ была определена полгода назад.

Напомним, вчера руководитель Офиса генпрокурора заявила о системных просчетах в работе САП, созерцательной позиции этого органа прокуратуры и обвинила Холодницкого в многочисленных нарушениях. Венедиктова пообещала отреагировать на такую ​​работу Антикоррупционной прокуратуры.