Изнасилование в Кагарлыке: в Раде допросят руководство Нацполиции и ГБР

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В Верховной Раде ожидают отчет руководства Национальной полиции и Госбюро расследований об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке.

Из-за инцидента 1 июня соберется Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады. Закрытое заседание состоится в 15.00, сообщает сайт парламента.

Нардепы будут обсуждать инцидент с изнасилованием в отделении полиции Кагарлыка.

Напомним, вчера заместитель министра Антон Геращенко заявил, что говорить об отставке министра Арсена Авакова пока преждевременно.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов отделения полиции в Кагарлыке. Суд арестовал обоих на два месяца.

В ночь с 23 на 24 мая к врачам Кагарлыка обратилась женщина. Оказалось, что правоохранители сначала вызвали ее в отделение полиции в качестве свидетеля, а затем в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали.

Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.