Зґвалтування у Кагарлику: у Раді допитають керівництво Нацполіції та ДБР

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У Верховній Раді очікують звіт керівництва Національної поліції та Держбюро розслідувань щодо зґвалтування і тортур у поліційному відділку у Кагарлику.

Через інцидент 1 червня збереться Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради. Закрите засідання відбудеться о 15.00, повідомляє сайт парламенту.

Нардепи обговорюватимуть інцидент із зґвалтуванням у Кагарлицькому відділку поліції.

Нагадаємо, що вчора заступник міністра Антон Геращенко заявив, що говорити про відставку міністра Арсена Авакова наразі передчасно.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції. Суд арештував обох на два місяці.

У ніч з 23 на 24 травня до лікарів Кагарлика звернулася жінка. Виявилося, що правоохоронці спочатку викликали її до відділення поліції як свідка, а згодом у службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували.

Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета над головою.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.