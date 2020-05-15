Президент США Дональд Трамп. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n138224-sud-zobov-yazav-bilyy-dim-opryludnyty-lysty-pro-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

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Білий дім за рішенням суду зобов’язаний надати служителям Феміди 20 електронних листів, пов’язаних з рішенням президента США Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні.

Рішення було ухвалене Федеральним судом у Вашингтоні за позовом видання The New York Times в рамках закону про доступ до інформації. Раніше адміністрація Трампа відмовляла журналістам у видачі листів й посилалася на привілей виконавчої влади. Про це повідомляє американське видання Law&Crime.

У Білому домі зазначали, що ці листи можуть мати ознаки секретності, оскільки підпадають під категорію листування президента, віце-президента або безпосередніх радників глави держави.

Суддя Емі Джексон ухвалила рішення на основі позову The New York Times щодо закону про свободу інформації, який вимагав оприлюднення комунікацій між Майклом Даффі, першим заступником директора з програм нацбезпеки адміністративно-бюджетного управління, та Робертом Блером, старшим радником тодішнього в. о. керівника апарату Білого дому Міка Малвені, — пише видання.

Нагадаємо, керівництво Білого дому після липневої телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського зв’язалося з представниками Пентагону і доручило призупинити надання військової допомоги Україні. Ініціатором такого рішення виступив Трамп, який вимагав, щоб Київ почав розслідування проти Джозефа Байдена — одного з конкурентів чинного президента США на цьогорічних президентських виборах.

Палата представників американського Конгресу 25 вересня розпочала офіційний процес імпічменту — розслідування звинувачень на адресу президента Трампа щодо телефонної розмови з тиском на Зеленського. Однак Білий дім заявляв, що розмова з українським лідером була «дуже дружньою і цілком доречною».

Сенат США 5 лютого відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії. Так завершилася третя в історії США процедура імпічменту щодо глави країни.