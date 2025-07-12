Трамп обмірковує можливість надати Україні новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів, - Politico

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ПРезидент Дональд Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів.

За словами джерел Politico, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж через тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, який включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Згодом Трамп заявив, що допомога відновиться.

Видання пише, що кошти на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який Конгрес схвалив торік за президентства Джо Байдена і який дозволяє Пентагону передавати зброю із запасів американських Збройних сил. У цьому фонді перебуває близько 3,8 млрд дол.

Трамп «втомився грати в гру з путіним», сказав в етері Свобода Live офіцер Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук.

Я думаю, те, що просто він стомився. Він стомився грати в цю гру. Він, очевидно, хотів налагодити ці процеси з позиції перемовин з обидвома сторонами. І, відповідно, так само він розраховував на те, що дійсно Путін до нього дослухається, — зазначив Ткачук, відповідаючи на запитання про можливу раптову зміну риторики Трампа щодо росії.

На його думку, «псевдоперемовини», показова дипломатія та реальні удари Росії по цивільних містах — це «ляпаси» Трампу, які могли змінити його позицію.

Мені здається, що Трамп усвідомив певні речі — що словами Росію не переконаєш. Потрібно діяти, і потрібно діяти жорстко, — додав він.

Ткачук також припустив, що попри можливу зміну риторики, зв’язки США з росією залишаться: «Зустріч Рубіо і Лаврова в Малайзії — доказ того, що США триматимуть канал комунікації з росією».

Водночас Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2006−2010) Олег Шамшур закликає не поспішати з висновками.

Є такий французький вислів, який мені дуже подобається: «не треба плутати швидкість із намаганням зробити все поспіхом. Ця ситуація вимагає дуже серйозного аналізу, і можливі інші варіанти, — наголосив дипломат.

Шамшур вважає, що не варто покладатися лише на слова Трампа: треба дивитися, про яку допомогу йдеться, у якому обсязі, за яких умов.

Це свідчить про те, що у Трампа є внутрішня боротьба — між Трампом, який хотів бачити путіна партнером, і Трампом, який бачить репутаційні втрати через зневажливу поведінку путіна, — зазначив він. От зараз — поворотний момент, коли Трампу треба визначитись. Але от як він визначиться — поки що рано казати, — підсумував Шамшур.

Дипломат також нагадав, що ще залишаються невикористані кошти, затверджені за адміністрації Джозефа Байдена — майже 4 мільярди доларів, і що Трамп досі не дав чіткої відповіді щодо санкцій проти росії.