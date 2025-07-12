Львів, Луцьк, Чернівці та Харків опинилися в епіцентрі масштабної атаки росіян

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У ніч на 12 липня декілька українських міст опинилися в епіцентрі ракетно-дронової атаки рф.

У Львові пролунали вибухи в кількох районах міста, з влучаннями на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, вибито вікна та пошкоджено десятки автомобілів.

Через обірвану контактну мережу зранку не курсували тролейбуси № 22, 30 та 32. Луцьк зазнав масованої атаки дронами та ракетами у ніч на 12 липня.

Луцьк став однією з головних цілей масованої нічної атаки російських військ, яка тривала з 2:30 до 5:00 ранку. Місто зазнало ударів понад 20 дронів-камікадзе «Шахед» та декількох крилатих ракет.

Перші ознаки загрози з’явилися о 2:21, коли Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА на Волині. О 2:32 моніторингові канали зафіксували рух 7 «шахедів» на Луцьк з заходу Рівненщини.

Перша хвиля ( 2:56—3:30 ): вибухи в Луцьку розпочалися о 2:56. Кореспонденти «Безпечного Району» повідомляли про дуже гучну роботу ППО та постійний гул дронів над містом. О 3:11 один із «шахедів» кружляв над Луцьком, «дзижчав і вив».

Друга хвиля ( 3:29—4:10 ): О 3:29 до міста летіли ще 5 дронів. Кореспонденти фіксували «постійні гупання» та «канонаду» з різних кінців міста. О 3:55 стався гучний вибух, а о 3:57 моніторингові канали зафіксували підліт ще 8 «шахедів».

Третя хвиля ( 4:22—5:00 ): Найінтенсивніша фаза атаки розпочалася о 4:22, коли над Луцьком знаходилося 2 БпЛА, а ще 6 готувалися атакувати з півночі та півдня. О 4:30 кореспонденти «Безпечного Району» повідомили про вибухи та пожежі в місті.

Окрім дронів, Луцьк атакували крилатими ракетами Х-101. О 5:06 моніторингові канали повідомили про завершення атаки дронами.

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Від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще 4 людини важкопоранені. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

На території Сторожинецької громади внаслідок ураження

Уночі армія Росії атакувала Харків керованою авіабомбою. Приліт по житловому масиву в Київському районі міста.

Відомо про одного постраждалого, інформує міський голова Ігор Терехов. ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там бійшлося без жертв і поранених.