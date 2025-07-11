США відновили постачання зброї Україні. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n207735-zelenskyy-pidtverdyv-vidnovlennya-postachannya-zbroyi-zi-ssha.html

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Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї для України.

Крім того, Київ зараз працює з партнерами над новим постачанням, над більшим виробництвом зброї в Україні та над більшим забезпеченням ЗСУ. Вже є «хороші домовленості вже, очікуємо ще домовленостей». Про це президент України Володимир Зеленський 11 липня заявив під час вечірнього відеозвернення.

Маємо політичні сигнали найвищого рівня — хороші сигнали, у тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями постачання відновлено. Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келлогом. Готуємо й нові європейські оборонні пакети. Очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти росії за цю війну: тиск повинен спрацювати, — повідомив глава держави.

Тим часом Reuters поінформувало, що комітет Сенату США схвалив виділення 500 млн дол. на безпекову допомогу Україні. Законопроект, який передбачає фінансування на національну оборону в розмірі 925 млрд дол. (з цієї суми 878,7 млрд дол. планують передати Пентагону), схвалили переважною більшістю голосів.

Законопроект містить положення про продовження Ukraine Security Assistance Initiative до 2028-го року, а її фінансування збільшується з 300 млн дол. у 2025 фінансовому році до 500 млн дол.

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ поінформували, що США відновили постачання Україні артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як Білий дім зупинив поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше натякнув, що його адміністрація роздумує над тим, чи надсилати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Джерело: Reuters