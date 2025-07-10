США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні

https://racurs.ua/ua/n207690-ssha-vidnovyly-postavky-artsnaryadiv-ta-raket-gmlrs-ukrayini.html

Ракурс

США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

Чиновники США, які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS, — йдеться в повідомленні.

Про зупинку затверджених ще за Джо Байдена поставок стало відомо 2 липня.

Вони, однак, не повідомили, скільки зброї було відправлено і чи завершено поставку. Також незрозуміло, чому останні поставки включали лише снаряди та артилерійські ракети і чи було прийнято рішення про відновлення поставок іншої зброї.

Поставка, яка була призупинена минулого тижня, включала 30 ракет Patriot, 8500 артилерійських снарядів калібру 155 мм, понад 250 високоточних ракет GMLRS і 142 ракети класу «повітря-земля» Hellfire.