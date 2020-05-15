Президент США Дональд Трамп. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n138224-sud-obyazal-belyy-dom-obnarodovat-pisma-o-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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Белый дом по решению суда обязан предоставить служителям Фемиды 20 электронных писем, связанных с решением президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине.

Решение было принято Федеральным судом в Вашингтоне по иску издания The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее администрация Трампа отказывала журналистам в выдаче писем и ссылалась на привилегию исполнительной власти. Об этом сообщает американское издание Law&Crime.

В Белом доме отмечали, что эти письма могут иметь признаки секретности, поскольку подпадают под категорию переписка президента, вице-президента или непосредственных советников главы государства.

Судья Эми Джексон приняла решение на основе иска The New York Times относительно закона о свободе информации, который требовал обнародования коммуникаций между Майклом Даффи, первым заместителем директора по программам нацбезопасности административно-бюджетного управления, Робертом Блэром, старшим советником тогдашнего и. о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвени, — пишет издание.

Напомним, руководство Белого дома после июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связалось с представителями Пентагона и поручило приостановить оказание военной помощи Украине. Инициатором такого решения выступил Трамп, который требовал, чтобы Киев начал расследование против Джозефа Байдена — одного из конкурентов действующего президента США на нынешних президентских выборах.

Палата представителей американского Конгресса 25 сентября начала официальный процесс импичмента — расследования обвинений в адрес президента Трампа относительно телефонного разговора с давлением на Зеленского. Однако Белый дом заявлял, что разговор с украинским лидером был «очень дружественным и вполне уместным».

Сенат США 5 февраля отклонил обе статьи импичмента президента Дональда Трампа — злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса, который расследовал его действия. Так завершилась третья в истории США процедура импичмента в отношении главы страны.