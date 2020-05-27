Трамп теряет «любимую игрушку»: Twitter впервые обозначил записи президента как недостоверные

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Twitter впервые обозначил сообщение президента США Дональда Трампа как недостоверные. Возле твита президента появился специальный знак, который напоминает читателям о возможной недостоверности информации и необходимости ее дополнительной проверки.

Трамп выступил с критикой этого решения и обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию.

Президент прокомментировал голосование по почте, которое организуют демократы. По его мнению, результаты таких выборов будет легко подделать.

Почтовые ящики будут ограблены, избирательные бюллетени — подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны обманным путем, — написал Трамп.

Представитель Twitter объяснил, что твиты Трампа «содержат информацию, которая потенциально вводит в заблуждение относительно процессов голосования». Они были обозначены, чтобы обеспечить дополнительный контекст вокруг информации о выборах.

Когда пользователь видит записи президента, к ним прикрепляется плашка «Получите факты о бюллетенях для голосования по почте». Ссылка на ней ведет к подборке твитов и статей, опровергающих заявления президента.

В ответ Трамп обвинил социальную сеть во вмешательстве в кампанию по выборам президента.

Они проверяют мою информацию на основе данных фейковых новостных служб CNN и Washington Post, — посетовал президент и добавил, что соцсеть «подавляет свободу слова», а он этого не допустит.

В начале марта Twitter впервые отметил политическое видео как «манипуляцию». Автором поста был директор социальных медиа Белого дома Дэн Скавина, его ретвитнул Трамп.

Соцсеть начала тестировать новый способ борьбы с фейками в феврале. Твиттер маркирует мультимедийные данные, если считает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Возможным соперником Трампа считают бывшего вице-президента Джо Байдена.