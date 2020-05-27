Снег в Карпатах: метели снова засыпают гору Поп Иван, фото — ГСЧС

https://racurs.ua/n138842-kak-perezimovat-leto-meteli-zasypaut-karpaty-snegom-foto.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал 27 мая. В горах все еще сохраняется холодная погода, а температура воздуха не поднимается выше -1°.

Такая погода, в частности, сегодня утром была на горе Поп Иван (юго-восток хребта массива Черногора). Здесь ночью и утром была метель, сообщает в Фейсбук Черногорский поисково-спасательный пост.

Ветер был северо-восточным 11 м/с, на горе туман и ограниченная до 50 м видимость.

«Еще снега, еще немного, пожалуйста!», «Вот где можно перезимовать лето:)», «Да жесть. Метель за 5 дней до лета», «Настоящий природный заповедник посреди Европы», — написали пользователи на странице Черногорского поисково-спасательного поста.





Карпаты не впервые в эту весну засыпает снегом. Необычная для мая погода наблюдалась здесь в последние два дня, а 12 мая в горах выпало до полуметра снега. Вчера в высокогорье выпало около 10−15 см.