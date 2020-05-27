Сніг у Карпатах: хуртовини знову засипають гору Піп Іван, фото — ДСНС

https://racurs.ua/ua/n138842-yak-perezymuvaty-lito-hurtovyny-zasypaut-karpaty-snigom-foto.html

Ракурс

Сніг в Карпатах випав 27 травня. В горах все ще зберігається холодна погода, а температура повітря не піднімається вище -1°.

Така погода, зокрема, сьогодні вранці була на горі Піп Іван (південний схід хребта масиву Чорногора). Тут вночі і вранці була хуртовина, повідомляє у Фейсбук Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

Вітер був північно-східним 11 м/с, на горі був туман і обмежена до 50 м видимість.

«Ще снігу, ще трішки, будь ласка!», «От де можна перезимувати літо:)», «Та то жесть. Хуртовина за 5 днів до літа», «Справжній природний заповідник, посеред Європи», — написали користувачі на сторінці Чорногорського пошуково-рятувального посту.





Це не вперше навесні Карпати засипає снігом. Незвичайна для травня погода спостерігалася тут в останні два дні, а 12 травня в горах випало до півметра снігу. Вчора у високогір’ї випало близько 10−15 см.