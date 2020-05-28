Война на Донбассе. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/n138889-kreml-nazval-uslovie-otmeny-boevoy-gotovnosti-v-ordlo.html

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Война на Донбассе длится уже шесть лет, но вскоре боевые действия могут перейти в активную стадию. Недавно террористы так называемых ЛНР и ДНР заявили о приведении войск в боевую готовность.

При этом отменять боевую готовность в ОРДЛО они не собираются до тех пор, пока не увидят «шагов по деэскалации» со стороны Украины. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, передает российское агентство «РИА-Новости».

По его словам, «Донбасс настаивает на обсуждении и внедрении дополнительных мер» по деэскалации. До того времени, отметил Грызлов, террористы так называемых народных республик не намерены говорить об отмене решения о боевой готовности. При этом представитель РФ не уточнил, что он понимает под дополнительными мерами по деэскалации.

Такое заявление он сделал после заседания ТКГ 27 мая. При этом, как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники, Грызлов даже не участвовал в заседании контактной группы в среду. Поэтому его слова о якобы пассивной позиции представителей украинской делегации никак не могут быть правдой.

Вместо Грызлова в онлайн-заседании ТКГ 27 мая принимал участие дипломат Азамат Кульмухаметов.

Как сообщалось, ранее через неконтролируемые Украиной участки границы на территорию оккупированного Донбасса агрессор переправил 10 танков, восемь бронированных машин и три вагона с боеприпасами для вооружения, запрещенного минскими соглашениями.