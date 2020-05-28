Коронавирус в силовых ведомствах. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n138888-vspyshku-covid-19-zafiksirovali-na-voennom-poligone-v-rovenskoy-oblasti.html

Ракурс

В Ровенской области произошла вспышка коронавируса на военном полигоне.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили во время планового тестирования военнослужащих. Заболели восемь артиллеристов из Тернопольской области. Всех инфицированных госпитализировали в инфекционное отделение военного госпиталя, бойцы ВСУ болеют бессимптомно. Об этом 28 мая сообщает ТСН со ссылкой на представителей оперативного командования «Запад».

Военные уверяют, что полигон продезинфицировали, а весь особый состав протестуют на коронавирус. Из-за вспышки учения на полигоне решили не отменять.

Напомним, вчера в Вооруженных силах зафиксировали третью смерть от коронавируса. Умер работник ВСУ из Львовской области, а заражение COVID-19 подтвердили посмертно. Всего с начала эпидемии в ВСУ фиксировали 162 случая заражения.