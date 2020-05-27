Коронавирус в армии. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n138830-v-voorujennyh-silah-zafiksirovali-esche-odnu-smert-ot-covid-19.html

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Смерть от коронавируса вновь зафиксировали в Вооруженных силах Украины.

Третий летальный случай зарегистрировали 25 мая, умер работник ВСУ из Львовской области. Мужчина болел с 11 мая, лечился он дома. Уже 18 мая его самочувствие ухудшилось, но экспресс-тест показал отрицательный результат на COVID-19. Об этом сегодня сообщило командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Больного 22 мая госпитализировали в Львовскую туберкулезную больницу, поскольку его состояние не улучшалось. Пациенту провели лабораторное исследование методом ПЦР тестирования и заражение COVID-19 подтвердили посмертно.

В командовании добавили, что за минувшие сутки военные медики зарегистрировали четыре новых случая инфицирования COVID-19, один из них летальный. Госпитализированы два военнослужащих, еще один находится на амбулаторном лечении.

С начала эпидемии в ВСУ фиксировали 162 случая заражения. Сейчас болеют 57 человек, а 102 пациента выздоровели. Трое военных умерли от коронавируса. На изоляции и самоизоляции находятся 287 человек. У 35 человек в ближайшие дни завершается срок изоляции.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили еще в 321 человека, а за все время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 21 тыс. 905 человек. Умерли от болезни 658 инфицированных.