Война на Донбассе: боевики снова открыли огонь, погиб украинский военный

Боевики продолжают осуществлять обстрелы на Донбассе, фото: полк «Азов»

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Боевики на Донбассе на протяжении прошлых суток шесть раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевик и дважды у Марьинки. Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела погиб один украинский военнослужащий.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь и вынудили российско-террористические войска свернуть свою вооруженную активность. По данным разведки, в течение минувших суток уничтожен один оккупант и ранен по меньшей мере еще один.

С начала этих суток боевики активности не проявляли.

Напомним, СБУ недавно установила личности боевиков, ответственных за гибель двух спецназовцев «Альфы» в мае 2018 года.