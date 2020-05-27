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Ракурс
Киев остановили масштабные утренние пробки, фото — Информатор

Киев остановили масштабные утренние пробки (КАРТА)

27 мая 2020, 09:53
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Пробки в Киеве не исчезают, хотя в столице заработал весь общественный транспорт. Сегодня по состоянию на 9.30 на дорогах Киева фиксируется значительное усложнение трафика.

Данные онлайн-сервиса Google Maps свидетельствуют, что ситуацию усугубляют многочисленные ДТП. Они затрудняют и без того нелегкий проезд на Северном мосту (в направлении правого берега), Броварском проспекте, бульваре Дружбы народов, улице Вадима Гетьмана и улице Кирилловской.

Киев остановили масштабные утренние пробки, карта — Google

В пробках утром стояли Большая Окружная, проспект Романа Шухевича, улица Вячеслава Черновола, Дмитриевская, Сечевых Стрельцов и Набережно-Крещатицкая.

Движение перекрыто на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузаря. Также ограничен проезд на улице Покровской на Подоле. На улице Михаила Бойчука продолжаются дорожные работы.

Киев остановили масштабные утренние пробки, карта — Google

Затруднено движение на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Академика Вернадского, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен возле метро «Бориспольская».

Киев остановили масштабные утренние пробки, карта — Google



Киев остановили масштабные утренние пробки, карта — Google

Напомним, что 25 мая возобновил работу Киевский метрополитен. Перед этим в столице заработал весь наземный транспорт, а вчера в Киевской области запустили пригородное сообщение.

Источник: Ракурс


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