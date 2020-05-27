Киев остановили масштабные утренние пробки, фото — Информатор

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Ракурс

Пробки в Киеве не исчезают, хотя в столице заработал весь общественный транспорт. Сегодня по состоянию на 9.30 на дорогах Киева фиксируется значительное усложнение трафика.

Данные онлайн-сервиса Google Maps свидетельствуют, что ситуацию усугубляют многочисленные ДТП. Они затрудняют и без того нелегкий проезд на Северном мосту (в направлении правого берега), Броварском проспекте, бульваре Дружбы народов, улице Вадима Гетьмана и улице Кирилловской.

В пробках утром стояли Большая Окружная, проспект Романа Шухевича, улица Вячеслава Черновола, Дмитриевская, Сечевых Стрельцов и Набережно-Крещатицкая.

Движение перекрыто на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузаря. Также ограничен проезд на улице Покровской на Подоле. На улице Михаила Бойчука продолжаются дорожные работы.

Затруднено движение на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Академика Вернадского, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен возле метро «Бориспольская».

Напомним, что 25 мая возобновил работу Киевский метрополитен. Перед этим в столице заработал весь наземный транспорт, а вчера в Киевской области запустили пригородное сообщение.