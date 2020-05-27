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Ракурс
Київ зупинили масштабні ранкові затори, фото — Інформатор

Київ зупинили масштабні ранкові затори (КАРТА)

27 тра 2020, 09:53
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Затори у Києві не зникають, хоча в столиці запрацював увесь громадський транспорт. Станом на 9.30 на дорогах Києва фіксується значне ускладнення трафіку.

Дані онлайн-сервісу Google Maps свідчать, що ситуацію ускладнюють численні ДТП. Вони утруднюють і без того нелегкий проїзд на Північному мосту (в напрямку правого берега), Броварському проспекті, бульварі Дружби народів, вулиці Вадима Гетьмана і вулиці Кирилівській.

Київ зупинили масштабні ранкові затори, карта — Google

У заторах стояли Велика Окружна, проспект Романа Шухевича, вулиця В’ячеслава Чорновола, Дмитрівська, Січових Стрільців та Набережно-Хрещатицька.

Рух перекритий на проспектах Леся Курбаса та Любомира Гузара. Також обмежений проїзд на вулиці Покровській на Подолі. На вулиці Михайла Бойчука тривають дорожні роботи.

Київ зупинили масштабні ранкові затори, карта — Google

Ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний поблизу метро «Бориспільська».

Київ зупинили масштабні ранкові затори, карта — Google



Київ зупинили масштабні ранкові затори, карта — Google

Нагадаємо, що 25 травня відновив роботу Київський метрополітен. Перед цим запрацював увесь наземний транспорт, а вчора у Київській області запустили приміське сполучення.

Джерело: Ракурс


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