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Ракурс
Бойовики продовжують здійснювати обстріли на Донбасі, фото: полк «Азов»

Війна на Донбасі: бойовики знову відкрили вогонь, загинув український військовий

27 тра 2020, 10:07
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Бойовики на Донбасі впродовж минулої доби шість разів порушували режим припинення вогню, обстрілюючи позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Водяне, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Пищевик та двічі біля Мар’їнки. Про це повідомляє прес-служба командування Об'єднаних сил.

В результаті ворожого обстрілу загинув один український військовослужбовець.

Зазначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь і змусили російсько-терористичні війська згорнути свою збройну активність. За даними розвідки, впродовж минулої доби знищено одного окупанта та поранено щонайменше ще одного.



З початку цієї доби бойовики активності не проявляли.

Нагадаємо, СБУ нещодавно встановила особи бойовиків, відповідальних за загибель двох спецпризначенців «Альфи» у травні 2018 року.

Джерело: Ракурс


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