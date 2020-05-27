Коронавірус в армії. Фото: Нацгвардія

https://racurs.ua/ua/n138830-u-zbroynyh-sylah-zafiksuvaly-sche-odnu-smert-vid-covid-19.html

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Смерть від коронавірусу знову зафіксували у Збройних силах України.

Третій летальний випадок зареєстрували 25 травня, помер працівник ЗСУ із Львівської області. Чоловік хворів із 11 травня, лікувався він вдома. Вже 18 травня його самопочуття погіршилося, але експрес-тест показав негативний результат на COVID-19. Про це сьогодні повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Хворого 22 травня госпіталізували в Львівську туберкульозну лікарню оскільки його стан не покращувався. Пацієнту провели лабораторне дослідження методом ПЛР тестування і зараження COVID-19 підтвердили посмертно.

У командуванні додали, що за минулу добу військові медики зареєстрували чотири нових випадки інфікування COVID-19, один із них летальний. Госпіталізовані двоє військових, ще один перебуває на амбулаторному лікуванні.

З початку епідемії в ЗСУ фіксували 162 випадки зараження. Наразі хворіють 57 осіб, а 102 пацієнтів одужали. Троє військових померли від коронавірусу. На ізоляції та самоізоляції перебувають 287 осіб. У 35 осіб найближчими днями завершується термін ізоляції.

Нагадаємо, за минулу добу COVID-19 в Україні виявили у ще 321 людини, а за весь час епідемії в Україні коронавірус виявили у 21 тис. 905 людей. Померли від хвороби 658 інфікованих.