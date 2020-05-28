Массовое убийство на Житомирщине. Фото: milletinsesi.info

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Ракурс

Подозреваемый в убийстве семерых человек на Житомирщине, как оказалось, в марте этого года уже совершал нападение на человека с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, который защищает в суде интересы одного из погибших.

По словам адвоката, подозреваемый в марте использовал ружье во время нападения на человека. Однако в полиции ружье посчитали «предметом, похожим на бейсбольную биту, 47 см». Мужчине тогда удалось избежать уголовной ответственности.

Адвокат утверждает, что мужчину, на которого в марте напал арендатор пруда, зовут Николай.

После опроса соседей было установлено, что подозреваемый имеет связи среди руководства местной полиции. Адвокат считает, что именно поэтому Николай не стал настаивать на возбуждении уголовного дела против арендатора.

По мнению адвоката, массового убийства можно было бы избежать, если бы подозреваемый осознавал необратимость наказания за содеянное преступление.

Найем считает, что данный факт должен быть всесторонне расследован Государственным бюро расследований.

Как ранее писал «Ракурс», следователи назначили более 200 экспертиз по делу об убийстве семерых человек на Житомирщине. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, а также молекулярно-генетические, баллистические, дактилоскопические, трасологические и другие исследования.