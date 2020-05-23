Подозреваемому в массовом убийстве на Житомирщине избрана мера пресечения. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n138659-podozrevaemomu-v-massovom-ubiystve-na-jitomirschine-izbrana-mera-presecheniya.html

Ракурс

Мера пресечения для арендатора пруда, которого подозревают в массовом убийстве рыбаков вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области, избрана Королевским районным судом Житомира.

Подозреваемый будет содержаться под стражей. При этом он не имеет права на внесение залога, сообщает пресс-служба Офиса прокурора.

Следует отметить, что во время судебного заседания подозреваемый арендатор пруда находился в бронежилете и шлеме.

Кроме того, перед началом заседания суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов подозреваемого о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд разрешил закрыть часть объяснений подозреваемого.

Сейчас продолжаются следственные действия, был проведен допрос подозреваемого об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия. Следствие проверяет озвученную арендатором пруда версию инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», в ночь с 21 на 22 мая на берегу пруда, расположенного невдалеке от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области, произошла кровавая бойня. Арендатор пруда застрелил семерых мужчин, которые приехали к нему на рыбалку.