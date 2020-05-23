Підозрюваному в масовому вбивстві на Житомирщині обрано запобіжний захід. Фото: Апостроф

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Ракурс

Запобіжний захід для орендаря ставка, якого підозрюють у масовому вбивстві рибалок поблизу села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області, обрана Королівським районним судом Житомира.

Підозрюваний буде утримуватися під вартою. При цьому він не має права на внесення застави, повідомляє прес-служба Офісу прокурора.

Слід зазначити, що під час судового засідання підозрюваний орендар ставка знаходився у бронежилеті та шоломі.

Крім того, перед початком засідання суд частково задовольнив клопотання адвокатів підозрюваного про проведення судового засідання у закритому режимі. Суд дозволив закрити частину пояснень підозрюваного.

Зараз тривають слідчі дії, було проведено допит підозрюваного про обставини виникнення конфлікту та причини застосування ним зброї. Слідство перевіряє озвучену орендарем ставка версію інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», у ніч із 21 на 22 травня на березі ставка, розташованого неподалік від села Новоселиця Попільнянського району Житомирської області, сталася кривава бійня. Орендар ставка застрелив сімох чоловіків, які приїхали до нього порибалити.