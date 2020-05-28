Количество зараженных COVID-19 в Украине превысило 22 тыс. человек (КАРТА)https://racurs.ua/n138886-kolichestvo-zarajennyh-covid-19-v-ukraine-prevysilo-22-tys-chelovek-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине распространяется и за минувшие сутки медики зарегистрировали 477 новых случаев заражения.
С начала эпидемии в стране подтвердили 22 тыс. 382 случая COVID-19. Болезнь преодолели 8 тыс. 439 человек, а умерли 669 пациентов. Всего медики провели 322 тыс. 746 исследований методом ПЦР. Об этом 28 мая сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.
Болезнь подтвердили у 1 тыс. 627 детей и 4 тыс. 345 медиков. Госпитализации была нужна 6 тыс. 872 пациентам, а дома лечатся 15 тыс. 410 человек. Еще 263 человека подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая обл. — 947 (534 выздоровели);
- Волынская обл. — 851 (224 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 920 (244 выздоровели);
- Донецкая обл. — 158 (80 выздоровели);
- Житомирская обл. — 673 (389 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1 тыс. 124 (374 выздоровели);
- Запорожская обл. — 425 (238 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 339 (756 выздоровели);
- Киев — 2 тыс. 793 (506 выздоровели);
- Киевская обл. — 1 тыс. 517 (358 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 495 (384 выздоровели);
- Луганская обл. — 45 (36 выздоровели);
- Львовская обл. — 1 тыс. 513 (335 выздоровели);
- Николаевская обл. — 282 (139 выздоровели);
- Одесская обл. — 861 (161 выздоровел);
- Полтавская обл. — 268 (243 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1 тыс. 588 (725 выздоровели);
- Сумская обл. — 166 (138 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1131 (824 выздоровели);
- Харьковская обл. — 981 (224 выздоровели);
- Херсонская обл. — 177 (155 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 386 (157 выздоровели);
- Черкасская обл. — 401 (294 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 3 тыс. 201 (867 выздоровели);
- Черниговская обл. — 140 (54 выздоровели).
Напомним, COVID-19 обнаружили у ряда жителей села Липча Хустского района Закарпатской области, но селяне отказываются проходить тест на коронавирус.