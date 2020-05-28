Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине распространяется и за минувшие сутки медики зарегистрировали 477 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в стране подтвердили 22 тыс. 382 случая COVID-19. Болезнь преодолели 8 тыс. 439 человек, а умерли 669 пациентов. Всего медики провели 322 тыс. 746 исследований методом ПЦР. Об этом 28 мая сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Болезнь подтвердили у 1 тыс. 627 детей и 4 тыс. 345 медиков. Госпитализации была нужна 6 тыс. 872 пациентам, а дома лечатся 15 тыс. 410 человек. Еще 263 человека подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Количество подтвержденных случаев по областям:

Винницкая обл. — 947 (534 выздоровели);

Волынская обл. — 851 (224 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 920 (244 выздоровели);

Донецкая обл. — 158 (80 выздоровели);

Житомирская обл. — 673 (389 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1 тыс. 124 (374 выздоровели);

Запорожская обл. — 425 (238 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 339 (756 выздоровели);

Киев — 2 тыс. 793 (506 выздоровели);

Киевская обл. — 1 тыс. 517 (358 выздоровели);

Кировоградская обл. — 495 (384 выздоровели);

Луганская обл. — 45 (36 выздоровели);

Львовская обл. — 1 тыс. 513 (335 выздоровели);

Николаевская обл. — 282 (139 выздоровели);

Одесская обл. — 861 (161 выздоровел);

Полтавская обл. — 268 (243 выздоровели);

Ровенская обл. — 1 тыс. 588 (725 выздоровели);

Сумская обл. — 166 (138 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1131 (824 выздоровели);

Харьковская обл. — 981 (224 выздоровели);

Херсонская обл. — 177 (155 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 386 (157 выздоровели);

Черкасская обл. — 401 (294 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3 тыс. 201 (867 выздоровели);

Черниговская обл. — 140 (54 выздоровели).

Напомним, COVID-19 обнаружили у ряда жителей села Липча Хустского района Закарпатской области, но селяне отказываются проходить тест на коронавирус.