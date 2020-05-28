Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Количество зараженных COVID-19 в Украине превысило 22 тыс. человек (КАРТА)

28 мая 2020, 09:57
999

Коронавирус в Украине распространяется и за минувшие сутки медики зарегистрировали 477 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в стране подтвердили 22 тыс. 382 случая COVID-19. Болезнь преодолели 8 тыс. 439 человек, а умерли 669 пациентов. Всего медики провели 322 тыс. 746 исследований методом ПЦР. Об этом 28 мая сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины в Facebook.

Болезнь подтвердили у 1 тыс. 627 детей и 4 тыс. 345 медиков. Госпитализации была нужна 6 тыс. 872 пациентам, а дома лечатся 15 тыс. 410 человек. Еще 263 человека подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Количество подтвержденных случаев по областям:



  • Винницкая обл. — 947 (534 выздоровели);
  • Волынская обл. — 851 (224 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 920 (244 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 158 (80 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 673 (389 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 1 тыс. 124 (374 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 425 (238 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 1 тыс. 339 (756 выздоровели);
  • Киев — 2 тыс. 793 (506 выздоровели);
  • Киевская обл. — 1 тыс. 517 (358 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 495 (384 выздоровели);
  • Луганская обл. — 45 (36 выздоровели);
  • Львовская обл. — 1 тыс. 513 (335 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 282 (139 выздоровели);
  • Одесская обл. — 861 (161 выздоровел);
  • Полтавская обл. — 268 (243 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 1 тыс. 588 (725 выздоровели);
  • Сумская обл. — 166 (138 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 1131 (824 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 981 (224 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 177 (155 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 386 (157 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 401 (294 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 3 тыс. 201 (867 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 140 (54 выздоровели).

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Напомним, COVID-19 обнаружили у ряда жителей села Липча Хустского района Закарпатской области, но селяне отказываются проходить тест на коронавирус.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров