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На Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса
В селе на Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса: жители отказываются проходить тестированиеhttps://racurs.ua/n138853-v-sele-na-zakarpate-zafiksirovali-vspyshku-koronavirusa-jiteli-otkazyvautsya-prohodit-testirovanie.htmlРакурс
Коронавирусная болезнь COVID-19 была обнаружена у ряда жителей села Липча Хустского района Закарпатской области.
Два дня назад было принято решение установить там блокпост и протестировать жителей с симптомами коронавируса. Однако блокпост не установили, а жители отказываются от тестирования. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Хустской райгосадминистрации (РГА) Михаила Поповича.
По словам Поповича, жители села напуганы и не воспринимают никаких аргументов.
Усилить карантин в Липче было решено 25 мая, поскольку в этом селе обнаружили восемь инфицированных лиц. Также, отмечает председатель РГА, у десятка людей есть выраженная симптоматика коронавируса, а сегодня еще три человека с симптомами COVID-19 обратились к врачам.
Поэтому сегодня в село направлена еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестовать население, — подчеркнул Попович.
Чиновник добавил, что районные власти приняли решение и блокпост в селе будет установлен.
Он нужен для ограничения движения в пределах села и предупреждения распространения инфекции, — подчеркнул глава РГА.
Отмечается, что завтра, 28 мая, в соседнем с Липчей селе будет церковный праздник в местном храме, потому КПП должен обеспечить контроль за движением граждан в пределах этих населенных пунктов.
Напомним, в Украине уже вторые сутки подряд количество новых выявленных случаев коронавируса меньше количества людей, которые вылечились от этой болезни.