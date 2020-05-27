На Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса

https://racurs.ua/n138853-v-sele-na-zakarpate-zafiksirovali-vspyshku-koronavirusa-jiteli-otkazyvautsya-prohodit-testirovanie.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 была обнаружена у ряда жителей села Липча Хустского района Закарпатской области.

Два дня назад было принято решение установить там блокпост и протестировать жителей с симптомами коронавируса. Однако блокпост не установили, а жители отказываются от тестирования. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Хустской райгосадминистрации (РГА) Михаила Поповича.

По словам Поповича, жители села напуганы и не воспринимают никаких аргументов.

Усилить карантин в Липче было решено 25 мая, поскольку в этом селе обнаружили восемь инфицированных лиц. Также, отмечает председатель РГА, у десятка людей есть выраженная симптоматика коронавируса, а сегодня еще три человека с симптомами COVID-19 обратились к врачам.

Поэтому сегодня в село направлена ​​еще одна бригада медиков, которые будут пытаться протестовать население, — подчеркнул Попович.

Чиновник добавил, что районные власти приняли решение и блокпост в селе будет установлен.

Он нужен для ограничения движения в пределах села и предупреждения распространения инфекции, — подчеркнул глава РГА.





Отмечается, что завтра, 28 мая, в соседнем с Липчей селе будет церковный праздник в местном храме, потому КПП должен обеспечить контроль за движением граждан в пределах этих населенных пунктов.

Напомним, в Украине уже вторые сутки подряд количество новых выявленных случаев коронавируса меньше количества людей, которые вылечились от этой болезни.