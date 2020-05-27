Венедиктова против Холодницкого: генпрокурор продолжила публичную переписку с САП, фото — ZiK

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Генпрокурор Ирина Венедиктова продолжила публичную дискуссию с главой Антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Сегодня она посоветовала прокурорам САП поискать в судах приговоры по громким коррупционным делам.

Вчера Венедиктова не оставила камня на камне от ведомства, которое возглавляет Холодницкий. В САП ей ответили, но Венедиктова решила, что последнее слово должно быть за ней. В Фейсбук генпрокурор пожаловалась, что в ответ на обращение к общественности о бездеятельности Антикоррупционной прокуратуры «получила открытое письмо антикоррупционных прокуроров».

В сегодняшнем заявлении Венедиктова написала, что САП не нужно оправдываться или ссылаться на уважительные причины, а просто привести примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019—2020 годах.

Расскажите о делах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас, — написала генпрокурор.

Напомним, в письме, которое подписали несколько десятков прокуроров САП, Антикоррупционная прокуратура заявила, что не требует указаний Офиса генпрокурора, а обвинения Венедиктовой следует переадресовать сотрудникам органа, который она возглавляет.

В САП считают, что генпрокуратура в свое время допустила нарушения, которые не позволили САП эффективно и своевременно расследовать коррупционные преступления. Некоторые недоведенные дела по топ-коррупции НАБУ и САП получили от дореформенной генпрокуратуры. Эти дела долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до изменения подследственности.