Председатель КОДА Василий Володин. Фото: mind.ua

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Кабинет министров назначил Василия Володина председателем Киевской областной государственной администрации.

Президент Зеленский 11 марта назначил Володина на должность временно исполняющего обязанности председателя КОГА. Во время сегодняшнего выступления в Кабмине Володин заявил, что его приоритетом в работе является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест. Об этом говорилось на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube.

Володин родом из Черкасской области, он родился в селе Корсунка 15 апреля 1979 года. В 2001 году получил высшее образование, окончив Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальности «Международные отношения», квалификация «Специалист по международным отношениям. Переводчик».

Последнее место работы до назначения в КОДА было предприятие «Электронмаш». До 20 декабря 2019 года он был исполняющим обязанности генерального директора.

Напомним, Закарпатскую областную государственную администрацию в апреле возглавил генерал-майор Службы безопасности Украины Алексей Петров, который ранее руководил управлением СБУ в Кировоградской области.